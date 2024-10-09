Narin Güran'ın mezarı açıldı! Soruşturmada yeni gelişme

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

09 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:26

Diyarbakır'da vahşice öldüren Narin Güran'dan inceleme yapılmak üzere alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri ağabey Baran Güran'a teslim edildi. Kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in mezarına konuldu.