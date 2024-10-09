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Narin Güran'ın mezarı açıldı! Soruşturmada yeni gelişme

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:26
Narin Güran&#039;ın mezarı açıldı! Soruşturmada yeni gelişme

Diyarbakır'da vahşice öldüren Narin Güran'dan inceleme yapılmak üzere alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri ağabey Baran Güran'a teslim edildi. Kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in mezarına konuldu.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe Mahallesi​'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi​'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran​'ın ölümü hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutukluluk hali devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yeni gelişme! Narin Güran'ın mezarı açıldı - 1. Resim

NARİN'İN MEZARI AÇILDI, KEMİKLER KABRE KONULDU 

Soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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