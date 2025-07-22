Sosyal konutlar bir bir yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, bir yandan deprem bölgesinde vatandaşları yeni yuvalarına kavuştururken diğer yandan sosyal konut projeleriyle dirençli şehirlerin kurulup vatandaşların güvenli barınma imkanına kavuşmasını sağlıyor.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde de 380 bin metrekare alanda inşasına başlanan 2 bin 360 konutun 1.854’ü hak sahiplerine teslim edildi. 506 konutun ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

ANAHTARLAR TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, “Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz. Balıkesir’de ailelerimiz sağlıklı, güvenli TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Güzel günlerde otursunlar” mesajını verdi.

KILIÇ: GÜVENLİ VE KONFORLU ALANLAR OLUŞTURUYORUZ

Çalışmalar hakkında bilgi veren TOKİ Uzmanı Hakan Kılıç, konutların 2+1 ve 3+1 şeklinde yapıldığını söyledi. Konutların yanı sıra vatandaşların ihtiyacına yönelik sosyal alanların da olduğunu kaydeden Kılıç, “380 dönümlük alandaki 3 etabı teslim ettik. Etapların içinde 450 kişilik cami, 53 dükkan, 2 adet 16 derslik okul, 8 çocuk oyun alanı, 3 spor salonu, 1 basket sahası ve yaklaşık 800 metreyi bulan bisiklet yolu bulunuyor. Projemiz yatay ve yöresel mimariye uygun, depreme dayanıklı, radye temel ve tünel kalıp üzerine yapıldı.

Ülkemizin her bir noktasında olduğu gibi burada da hak sahiplerine keyifli vakit geçirmeleri için güvenli ve konforlu alanlar oluşturuyoruz” dedi. Hak sahibi Sibel Aktaş “40 yıllık bir binada oturuyorduk. Eskiydi, küçüktü, odalarımız yetersizdi. Burası daha güzel, daha geniş. Çamaşır odasına kadar her şeyi düşünmüşler. Biz sadece bir evimiz olsun dedik ama bu kadarını beklemiyorduk” diye konuştu.