Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Sosyal konutlar bir bir yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından tamamlanan ve teslim edilen Balıkesir’deki sosyal konutların görüntülerini paylaştı. Kurum paylaşımında, Balıkesir’de ailelerimize sağlıklı, güvenli TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim ettiklerini belirterek, "Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı , bir yandan bölgesinde vatandaşları yeni yuvalarına kavuştururken diğer yandan projeleriyle dirençli şehirlerin kurulup vatandaşların güvenli barınma imkanına kavuşmasını sağlıyor.

Sosyal konutlar bir bir yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı

’in Altıeylül ilçesine bağlı Mahallesi’nde de 380 bin metrekare alanda inşasına başlanan 2 bin 360 konutun 1.854’ü hak sahiplerine teslim edildi. 506 konutun ise yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Sosyal konutlar bir bir yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı

ANAHTARLAR TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, “Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal üretmeye devam ediyoruz. Balıkesir’de ailelerimiz sağlıklı, güvenli TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Güzel günlerde otursunlar” mesajını verdi.

Sosyal konutlar bir bir yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı

KILIÇ: GÜVENLİ VE KONFORLU ALANLAR OLUŞTURUYORUZ

Çalışmalar hakkında bilgi veren TOKİ Uzmanı Hakan Kılıç, konutların 2+1 ve 3+1 şeklinde yapıldığını söyledi. Konutların yanı sıra vatandaşların ihtiyacına yönelik sosyal alanların da olduğunu kaydeden Kılıç, “380 dönümlük alandaki 3 etabı teslim ettik. Etapların içinde 450 kişilik cami, 53 dükkan, 2 adet 16 derslik okul, 8 çocuk oyun alanı, 3 spor salonu, 1 basket sahası ve yaklaşık 800 metreyi bulan bisiklet yolu bulunuyor. Projemiz yatay ve yöresel mimariye uygun, depreme dayanıklı, radye temel ve tünel kalıp üzerine yapıldı.

Sosyal konutlar bir bir yükseliyor! Bakan Kurum paylaştı

Ülkemizin her bir noktasında olduğu gibi burada da hak sahiplerine keyifli vakit geçirmeleri için güvenli ve konforlu alanlar oluşturuyoruz” dedi. Hak sahibi Sibel Aktaş “40 yıllık bir binada oturuyorduk. Eskiydi, küçüktü, odalarımız yetersizdi. Burası daha güzel, daha geniş. Çamaşır odasına kadar her şeyi düşünmüşler. Biz sadece bir evimiz olsun dedik ama bu kadarını beklemiyorduk” diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ'den İstanbul'da yatırım fırsatı! Yüzde 15 indirim ve 48 ay vade seçeneği
Diğer TOKİ projeleri ertelendi mi? İşte Ankara kulislerinde konuşulan iddia
Gaziantep'te evleri yıkılan depremzeler TOKİ tarafından yapılan yeni konutlarında güvende ve mutlu
İstanbul'un dibinde 72 adet arsa uygun fiyata satılacak! TOKİ yine yaptı yapacağını
ETİKETLER
#konut
#toki
#balıkesir
#gaziosmanpaşa
#sosyal konut
#Deprem
#Konut Teslimatı
#Gaziosmanpaşa Mahallesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.