Sosyal medya ayağa kaldıran görüntü! Otizmli çocuğu mezuniyet gösterisine alınmadı, ailesiyle köşede eğlendi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
06 Haziran 2024 12:53 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:53
İstanbul'daki bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gösteriye alınmayan otizmli öğrenci, ailesi ile yalnız başına kutlama yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. İstanbul'daki bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisine otizmli çocuk dahil edilmedi.
"OĞLUMUN ADINI BİLE ÖĞRENMEMİŞLER"
Gösteriyi izlemek zorunda kalan minik çocuk, ailesiyle bir köşede eğlendi. Duruma tepki gösteren anne o anları sosyal medyadan paylaşarak "Oğlumun tüm sene adı bile öğrenilmemiş. Bıktım artık başkalaştırılmaktan." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Tgrthaber.com