Sosyal medya ayağa kaldıran görüntü! Otizmli çocuğu mezuniyet gösterisine alınmadı, ailesiyle köşede eğlendi

06 Haziran 2024 12:53 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:53

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. İstanbul'daki bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisine otizmli çocuk dahil edilmedi.

"OĞLUMUN ADINI BİLE ÖĞRENMEMİŞLER"

Gösteriyi izlemek zorunda kalan minik çocuk, ailesiyle bir köşede eğlendi. Duruma tepki gösteren anne o anları sosyal medyadan paylaşarak "Oğlumun tüm sene adı bile öğrenilmemiş. Bıktım artık başkalaştırılmaktan." ifadelerini kullandı.