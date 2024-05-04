Sosyal medya bagajına çuvallarla para yükleyen kişiyi konuşuyor!

04 May 2024 23:27 - Güncelleme : 04 May 2024 23:56

Sosyal medyada paylaşılan videolar sınır tanımıyor. Bu kez sosyal medyayı sallayan videonun sahibi ise bir avukat...

NOT DÜŞTÜ

Çuval dolusu paraları lüks arabasına yükleyen avukat düştüğü notla da dikkatleri üzerine çekti. Avukat videonun altına düştüğü notta şu ifadelere yer verdi:

“Neler olabileceğini bilemezsin.”

Söz konusu paylaşım çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da tepki çekti. Bir kullanıcı, "Gerçekten bilmiyoruz kardeşim. Bu kadar çuval dolusu parayı, bu enflasyonist ortamda kim neden elden verir? Neden nakit taşır? Avukatlık mesleği bu kadar kazandırıyor mu? Bu yapılan show gösterisi kime? Yoksa birilerine paralarla göz dağımı veriyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Avukatın paylaşımına tepkiler yağmaya devam ediyor.