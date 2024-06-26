Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir polis memurunu tabancayla vurmuştu! Olayın nedeni belli oldu: 'Sarıl bana sevgili olalım'

26 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:40

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, 4 çocuk annesi Büşra Karademir boşanma aşamasında olduğu eşi Cenk Karademir kapıya dayanınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler sosyal medya fenomeni kadınıYeşilyurt'taki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürerek ifadesine başvurdu.

İfadeden sonra polis Süleyman Ay, kadını evine bıraktı. Bir süre sonra evden silah sesi duyuldu. Polis memurunu karnından vurulduğu olayda gerçek ortaya çıktı.

"SARIL BANA SEVGİLİ OLALIM"

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; İddiaya göre, polis Ay, 'buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor' deyip şeker verdikten sonra yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Karademir ekip otosuna bindi. Karademir, Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile birlikte evine götürüldü. Araçtan inen Ay, 'kapıyı kontrol edeyim' diyerek Karademir'in evine girdi.

Daha sonra beylik silahını ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakan Ay, iddiaya göre, Karademir'i köşeye sıkıştırarak cinsel tacizde bulundu, genç kadına 'dudakların çok güzel. Sarıl bana sevgili olalım' dedi.

Daha sonra zorla Karademir'i öpmeye çalışan Ay'ı engellemeye çalışan genç kadın aynanın üzerindeki silahı alarak ateşledi. Polis Ay, karnından yaralanırken, Karademir, balkona çıkarak 'polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum' bağırarak yardım istedi.

KAPIDA BEKLEYEN POLİSİN SÖZLERİ HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

Soruşturma kapsamında olayın şahidi diğer polis Ş.M. ifadesinde, "Olay günü ekip aracını ben kullanıyordum. Büşra hanımın evine geldiğimizde Süleyman Ay, bana 'sen araçta bekle' dedi.

Beraber apartmana girdiler. Süleyman Ay'ın daha önce de kadınlarla samimi olmaya ve arkadaşlık kurmaya çalıştığını fark etmiştim. Eve girdikten yaklaşık 7-8 dakika sonra Büşra Karademir balkondan bağırarak yardım istedi.

'Polis bana saldırdı. Polisi vurdum' diye bağırıyordu" dedi. Polis Ş.K.'nin olay öncesi cep telefonu kamerasıyla yaptığı görüntü kaydı da dosyada yer aldı. Görüntülerin ses çözümünde, "Araçta 15 dakikadır bekliyorum.

Süleyman beyefendi kadınla içeride hiçbir işimiz olmadığı halde içeride ne yapıyor bir kendileri bir Allah biliyor. Polislik hiçbir işi yok şu an. Beyefendi kadının evine girdi. Hadi evine bıraktık ama niye girildiği enteresan" dediği görüldü.

36.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, 'zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.

Öte yandan Büşra Karademir'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla olmaz üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Ay ile Karademir önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Karademir'in avukatları Şule Ak ve Eriş Önen, "Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.

Mahkemenin de titiz ve tarafsız bir yargılama yürüteceğinden ve müvekkilimizin masumiyetinin ortaya çıkacağından şüphe etmiyoruz" dedi.