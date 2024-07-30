Sosyal medya hesabı çalınınca ortaya çıktı: Bakan Şimşek'in adıyla 87 milyon TL'lik vurgun yaptılar

30 Temmuz 2024 10:29 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:53

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adını kullanarak vatandaşları 87 milyon TL dolandırdılar.

SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden S.D. isimli şahıs, kullanmakta olduğu sosyal medya hesabının çalındığını ve hesabından "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her haneye 5 bin TL yardım yapılacağı" şeklinde bir hikaye paylaşıldığını bildirdi.

DOLANDIRICILARA AİT 19 BANKA VE 551 BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ

D.D. isimli şahıs ise bu bilgileri gerçek zannederek iletişime geçtiği kişilere 5 bin TL göndererek dolandırıldı.



Yapılan incelemelerde, şüpheli şahıslara ait 19 ayrı banka ve 551 banka hesabı üzerinde toplam 87 milyon TL tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi.

7 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube ve Çerkezköy JASAT ekipleri ile birlikte Kocaeli, Sakarya ve Sivas illerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınarak, aramalarda 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet DVD-R ve 1 adet M2SSD ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.