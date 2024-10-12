Sosyal medyada canlı yayın yaparken ortalık bir anda savaş alanına döndü!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 11:32 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:32
Esenyurt'ta bir kişi sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada ortalık bir anda karıştı. Yan tarafta bulunan restoranda sandalyelerin ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga çıktı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Esenyurt'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga saniye saniye kameraya yansıdı. Akşam saatlerinde Esenyurt Meydan'da arkadaşları ile otururken sosyal medyadan canlı yayın yapan açan bir kişi tesadüfen yan restoranda çıkan kavgaya denk geldi. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen kavgada şahıslar birbirine sopa, sandalye ve tekmelerle saldırdı.
CANLI YAYINDA KAVGA
Yaşanan kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılırken o anlar canlı yayın yapan kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı