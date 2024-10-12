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Sosyal medyada canlı yayın yaparken ortalık bir anda savaş alanına döndü!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 11:32 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:32

Esenyurt'ta bir kişi sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada ortalık bir anda karıştı. Yan tarafta bulunan restoranda sandalyelerin ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga çıktı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Esenyurt​'ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga​ saniye saniye kameraya yansıdı. Akşam saatlerinde Esenyurt Meydan​'da arkadaşları ile otururken sosyal medyadan canlı yayın yapan açan bir kişi tesadüfen yan restoranda çıkan kavgaya denk geldi. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen kavgada şahıslar birbirine sopa​, sandalye ve tekmelerle saldırdı.

CANLI YAYINDA KAVGA

Yaşanan kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılırken o anlar canlı yayın yapan kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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