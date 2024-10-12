Sosyal medyada canlı yayın yaparken ortalık bir anda savaş alanına döndü!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Ekim 2024 11:32 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:32

Esenyurt'ta bir kişi sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada ortalık bir anda karıştı. Yan tarafta bulunan restoranda sandalyelerin ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavga çıktı. O anlar saniye saniye kaydedildi.