Sosyal medyada erkekleri kandırıp tuzağa düşürdüler! Dolandırıcılardan 'pes' dedirten yöntem

14 Ekim 2024 11:00 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:02

Ankara'da sosyal medya aracılığıyla erkekleri tuzağa düşüren çete çökertildi. Çete üyelerinin sosyal medyada kandırdıkları erkekleri kadınlarla buluşturarak telefonlarını gasp ettikleri, internet bankacılığı aracılığıyla hesaplarındaki paraları boşalttıkları ve kredi çektikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dolandırıcılar yine boş durmadı. Bu kez de sosyal medya​ üzerinden erkekleri tuzağa düşürdüler. Ankara​'da dolandırıcılar sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri kandırarak kadınlarla buluşmaya ikna ediyor.

MÜZİK DİNLEME BAHANESİYLE TELEFONLARINI ALIYORLAR

Buluştuklarında tuzağa düşürdükleri erkekleri müzik dinleme bahanesiyle telefonlarını alan çete üyeleri şifrelerini öğrenerek mağdurları içecek, yiyecek alma gibi bahanelerle araçtan indirdikleri anda kendilerini bekleyen sahte plakalı araçlarla kaçtıkları tespit edildi.

Çete üyelerinin telefon şifresi ve internet bankacılığı aynı olan mağdurların hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları, internet bankacılığı aracılığı ile kredi çekerek çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla erkekleri kandırarak kızlarla buluşturan şahısların suç ortağı kızlara kazandıkları paradan üçte bir oranında pay verdikleri belirtildi.

9 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Dolandırıcılık​ konusu ile ilgili olarak olay yeri görüntüleri ve bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda 34 ayrı dolandırıcılık konusuna karışan 9 kişilik çete Ankara polisi tarafından didik didik yapılan incelemeler sonucu gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 7 cep telefonuna el konuldu.