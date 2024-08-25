Sosyal medyada gaspçı ilanı! 'Mekan basacak eleman aranıyor'

25 Ağustos 2024 10:43 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 11:23

Dünyanın en zengin 5 ailesi açıklandı! Göç sebebiyle en çok tercih ettikleri ülke belli oldu

Dünyanın en zengin 5 ailesi açıklandı! Göç sebebiyle en çok tercih ettikleri ülke belli oldu

Mesajlaşma uygulaması Telegram'da verilen 'Gaspçı' ilanı dikkat çekti. Tüm kullanıcıların katılım sağlayabildiği grupta bir kullanıcı, “Ufak bir gasp işi var. Yer belli, adam belli, saat aralığı belli. Ücret 3 ila 5 bin dolar. İlgilenen var mı?” diyerek gaspçı aradığını söyledi.

Birçok kullanıcının garip ilanlar açtığı grupta “Gaziantep içi mekâna sıkılır, gözdağı verilir” ilanı da şaşkına çevirdi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ ORGANİZE HALE GELMİŞ"

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'e konuşan güvenlik analisti Burak Yıldırım, "Platformlarda suç olduğu tartışmaya açık olmayan eylemlerle ilgili ilanların verilebiliyor olması korkutucu. Türkiye’de suç örgütleri büyük oranda organize hale gelmiş" dedi.

'ORGAN TİCARETİ İDDİALARI BİLE VAR'

Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

“Azmettiriciler ile failler artık rahatlıkla bir araya geliyor. Herkesin gözü önünde pazarlık yapıyorlar. Bu noktada kamu güvenliğinden bahsetmek mümkün değil. Mülkiyete yönelik suçların yanı sıra aynı kanallarda uyuşturucu, insan ve organ ticareti iddiaları da bulunmaktadır. Suçun cezalandırılmadığı bir iç güvenlik sorunu var. İktidar birkaç ay içerisinde her şeyi çözebilir. Yeter ki bir çözüm iradesi ve kapasitesi olsun.”