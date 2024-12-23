Sosyal medyada gördüğü linke tıkladı, hayatı karardı! Dolandırıcıların yapay zeka tuzağı

23 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:35

Balıkesir'de yaşayan iki çocuk annesi kadın sosyal medyada gezerken yapay zekayla hazırlanan bir videoya tıkladı ve o andan itibaren başına gelmeyen kalmadı. 650 bin lira dolandırılan kadının kendi adına çekilen krediler yüzünden hayatı karardı. İşte tüm detaylar...

Dolandırıcılar bu kez de yapay zeka kullanarak vatandaşları ağlarına düşürüyor. Yapay zeka ile ünlü isimlerin sesleri ve görüntüleri taklit ediliyor, insanları yanıltıcı videolar hazırlanıyor. Balıkesir'de yaşayan iki çocuk annesi Birgül Güden de yapay zekayla hazırlanan videoyu fark etmeyip dolandırıcıların tuzağına düşüp 650 bin lira dolandırıldı. Yapay zeka ile oluşturulan sahte video linkine tıklayan Birgül Güden, "Basmamla aramaları bir oldu. Hesaplarıma girdiler yönlendirerek yani Skype üzerinden. Hesaplarıma girerek para, kredi çekmişler ve benim bunlardan haberim yok. Ta ki çocuğumun üniversiteye gitmesinden bir gün önce. Yani bankaya gittim, bu kadar para var hesabınızda, çekilmiş dedi borcunuz. Hiçbir işlem yapamazsınız dedi ve o günden beri dünyam karardı" diye konuştu.

ADINA BANKALARDAN KREDİ ÇEKTİLER

Bankalardan kendi adına çekilen kredileri ödeme imkanı olmadığını ifade eden Güden, “O günden sonra aradılar beni. Hiçbir para ödemeyeceksiniz. Sadece yatırım amaçlı şu kadar para kazanacaksınız. Hiç öyle bir şey olmadı. Mahvettiler beni. Ben asgari ücretle çalışan iki çocuk annesiyim. Çocuğum üniversiteyi bıraktı geldi bu konuda. Çocuğum da üniversite okuyor. Hiçbir şekilde, yani asgari ücretle çalışıp da bu parayı ödeyecek bir durumda değilim” dedi.

'BENİM BAŞIMA GELMEZ DEMEYİN'

Vatandaşları da uyaran Birgül Güden, “Demek ki ben böyle bir şey yapmam, benim başıma gelirse böyle yapmam, etmem demesinler. Çünkü onlardan biri de bendim. Gördüğüm zaman, duyduğum zaman bu insanlar nasıl aldanıyor? Hiç mi düşünmüyorlar? Ama demek ki oluyormuş. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum. Hipnoz mu ediyorlar? Değişik bir konuşma şekilleri. Siz bile inanırsınız yani” diye konuştu.

Yaşadıkları sonrasında şikayetçi olan Güden, “Önce karakola gittim. Allah razı olsun onlardan. Beni yönlendirdiler, bana söylediler, savcılığa gittim. Şu an zaten savcılıkta. Ama daha büyük yerlerden daha büyük yardım istiyorum. Çünkü halen daha Instagram'da olsun yani medyada dönüyor” dedi.