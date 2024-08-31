Sosyal medyada pes dedirten canlı yayın: Daha çok para kazanmak için market kasiyerine saldırdı

31 Ağustos 2024 16:46 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 16:47

Bursalı çiftçi sosyal medyadan çağrı yaptı akın akın tarlaya koştular! Hepsi bedava

Bursalı çiftçi sosyal medyadan çağrı yaptı akın akın tarlaya koştular! Hepsi bedava

Sosyal medya uygulamalarından daha fazla para kazanma sebebiyle bazı kişiler yaptığı içeriklerle adeta pes dedirtiyor.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan kişi daha fazla para kazanmak için takipçilerinin isteğini yaptı. İddialara göre takipçiler market kasiyerinin kızdırılmasını ve o anların canlı yayınla paylaşılmasını istedi.

MARKET KASİYERİNE SALDIRDI

Bu hareketi karşısında paraya çevirebileceği sanal ödül ve daha fazla takipçi kazanacağını anlayan kişi, vakit kaybetmeden marketin yolunu tuttu. Cep telefonundan canlı yayın açan şahıs, defalarca girdiği marketin kasiyerine çeşitli bahaneler öne sürüp tehditler savurarak hakaret ve küfür etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bununla yetinmeyen şahıs elindeki soda şişesini kasiyere fırlattı. Market kasiyerinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.