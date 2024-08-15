Sosyal medyada PKK propagandası yapan şüphelilere operasyon: Gözaltılar var

15 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:32

Mehmetçik bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sahada mücadelesine hız kesmeden devam ederken, kolluk kuvvetleri de sanal ortamda örgüt propagandası yapanlara göz açtırmıyor.

Manisa'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddia edilen ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

JANDARMADAN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 5 kişinin yakalanması için düğmeye bastı. Adresleri belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden P.E., A.Y. ve M.T. sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/YPG propagandası yapmak suçundan yakalanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Silahlı terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu şüphelilerden İ.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alına şüphelilerden A.M.'nin işlemlerine ise devam ediliyor.