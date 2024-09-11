Sosyal medyada uygunsuz hareketler sergilemişti! O polis memuru açığa alındı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:58

Bir polis memurunun üniformalı şekilde sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunması tepkilere neden olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, o polis memurunun açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde üniformalı bir polis memurunun uygunsuz davranışlar sergilemesinin ardından harekete geçti. İncelemelerde bulunan EGM, o polis memurunun açığa alındığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" İlgili Haberler Kamu alımlarında yapay zeka dönemi başlıyor! İş süreçleri değişecek Pikniğe gittiği derenin içerisinde buldu, araştırınca şoke oldu: İyi bir fiyat veren olursa satarım