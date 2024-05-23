Sosyal medyadaki reklamlara dikkat! Tıkladı ve borç batağına saplandı! 

23 May 2024 08:35 - Güncelleme : 23 May 2024 08:36

Dolandırıcılar sosyal medyada her gün yeni bir yöntemle vatandaşlarını ağlarına düşürmeye devam ediyor. Bu kez İstanbul'da yaşayan bir kadın sahtekarların hedefi oldu. Ayşe K., ismindeki talihsiz kadın sosyal medyada karşılaştığı bir linke tıkladığında açılan sitedeki yatırım yalanına kanıp varını yoğunu kaptırdı.

DEVLET GÜVENCESİ YALANI

Sosyal medyada dolaşırken, denk geldiği reklama tıklayan Ayşe K.'nin iddiasına göre açılan linkte, "Hisse alın, paranızı katlayın" ifadesiyle karşılaştı. Yüksek gelir vaadine kanarak reklamdaki telefon numarasını arayan kadın karşısındaki dolandırıcının, "Devlet güvencesi altındasınız" dediğini ve kendisinin de bu söze inandığını belirtti.

TALİMAT YAĞDIRDILAR

Show Haber'e konuşan Ayşe K., bundan sonra durumun kontrolden çıktığını belirtti. İddiaya göre dolandırıcılar her aradıklarında telefonu açmasını ve her dediklerini yapmasını istedi. Dolandırıcılar söz konusu talimatları yapmaması halinde kadının para cezası ödeyeceğini belirterek endişe pompaladı. Mağdur kadın ise önce korkuyla kendisine ne söylenirse sorgusuz sualsiz yapmaya başladı.

KORKUTARAK İSTEDİKLERİNİ YAPTIRDILAR

Zengin olma hayaliyle aradığı şahıslara bir haftada tam 130 bin TL kaybeden kadın, "Benim hesabım borsada şüpheli hesapmış. Sigorta parası yatıracaklarmış 5 bin dolar. Yoksa ben hapse girecekmişim. Kara para aklama gibi bir duruma düşmüşüm" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların kendisini "evini sat" dediklerini de belirten kadın bu noktada durumu anlayarak, durumu polise bildirdi ve o sahtekarlardan şikayetçi oldu.