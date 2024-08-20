Sosyal medyanın konuştuğu Yürüyen Adam Selami Salman'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

20 Ağustos 2024 09:19 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:27

TEM Otoyolu'nda facia! Aracı arızalanınca bakmak için indi, canından oldu

TEM Otoyolu'nda facia! Aracı arızalanınca bakmak için indi, canından oldu

Tuzla ile Maltepe arasında yürürken çekilen videoları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra herkesin 'Yürüyen Adam' olarak bildiği Selami Salman'dan acı haber geldi.

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

D100 karayolu'nda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Çok sevdiği nişanlısından ayrılan ve 10 yıl önce düşüp kafasından yaralanan Selman'ın bu olaylardan sonra sürekli yollarda yürümeye başladığı ortaya çıkmıştı.

Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü Salman'dan, Pendik'te yaklaşık iki gündür haber alınamıyordu.

YÜRÜYEN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan arama çalışmaları sonucunda Salman, yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

HİKAYESİ YÜREKLERİ BURKMUŞTU

Herkesin yürüyen adam olarak tanıdığı Selami Salman'ın annesi Medine Salman oğlunun neden yıllardır yürüdüğünü anlattı.

Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen Medine Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını belirtti.

Anne Medine Salman, Selami Salman'ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını ifade etti.