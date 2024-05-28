Sosyal medyayı ayağı kaldıran Human Movie Team Kurucusu Türk bir kadın çıktı! Paylaşımları 5 milyonu aştı

28 May 2024 13:24 - Güncelleme : 28 May 2024 14:00

Uçmaya hazır olun! THY duyurdu: En düşük maaş 40 bin lira olacak

Uçmaya hazır olun! THY duyurdu: En düşük maaş 40 bin lira olacak

Humman Movie Team Filistin'in sosyal medyadaki sesi oldu. 2015 yılında gönüllü genç kadınlar tarafından kurulan sosyal medya projesi olan Human Movie Team, Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada "İzle, düşün, harekete geç!" mottosuyla harekete geçti.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞI KALDIRAN HUMAN MOVİE TEAM!

Ekip geçtiğimiz gün İsrail'in Refah sınır kampında Filistinlileri katleden İsrail'i kınamak için görsel tasarladı. Görsel saatler içerisinde 5 milyon kişi tarafından paylaşıldı. Paylaşılmaya devam eden görsel adeta rekor kırdı. Aynı ekip 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası etkilenen 11 şehir için de harekete geçmişti.

Nerede mazlum çaresiz insan varsa sesleri olmayı hedefleyen ekibin Türk kadınlardan oluşması ise gururlandırdı. İlk bakışta yabancılar tarafından kurulan bir sistem olduğu düşünülse de ekip gönüllü Türk kadınları tarafından kuruldu.

https://www.instagram.com/p/C7cmZpNiZ0R/?img_index=1

Yöneticisi ise 92,2 bin kişi tarafından takip edilen Tülay Gökçimen'dir. Yapılan çadırlı paylaşım 5 milyon kişi tarafından paylaşıldı. Paylaşılmaya devam da ediyor.

PAYLAŞIMLARI 5 MİLYONU AŞTI

İnsan hakları savunucusu aynı zamanda yönetmen olan Tülay Gökçimen, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Suriye, savaşının başlangıcından beri savaş meydanında olup kısa belgeseller filmler çekti.

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile entegreli bir şekilde Humman Movie Team sosyal medyasını kurdu. Yardımların yanı sıra paylaşımlarla da milyonlarca insana Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da mazlumların sesini duyurdu.