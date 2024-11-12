Şov yapayım derken kaza yaptı! Trafikte şoke eden anlar kamerada

12 Kasım 2024 09:04 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:05

Hatay’da şov yapmak isteyen motosikletli kaza yaptı. Trafikte ön kaldırarak ilerleyen motosikletli karşıdan gelen araca çarptı. Sürücü yürekleri ağza getiren olay sonrası arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar kameralarda saniye saniye yansıdı.

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Şoke eden olay Hatay'da meydana geldi. Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli kaza yapınca arkasına bile bakmadan kaçtı. Trafikte kuralları hiçe sayarak ön kaldıran sürücü, bir süre sonra karşı yönden gelen araca çarptı.

ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Kaza sonrası bir süre panik yaşayan sürücü, motosikletine binerek arkasına bakmadan kaçtı. Canını ve trafiği hiçe sayan sürücünün şov uğruna canından olacağı ve arkasına bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.