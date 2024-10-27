Soyguncuların silahı tutukluk yaptı, kuyumcu ölümden döndü: O anlar kamerada

27 Ekim 2024 10:16 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:31

Başkent Ankara’da 2 kişi, önceden gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. Kuyumcuya doğrultulan silahın tutukluk yapması sonucu ölümden kurtulduğu soygun anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkent Ankara​'da, Çankaya’daki bir kuyumcu​ dükkanında meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına silahlı soygun​ gerçekleştirdi. O esnada soygunculardan biri, kendisine direnen kuyumcuya silahını doğrulttu.

Tabancanın tutukluk yapması sonucu arbede bir süre daha devam ederken sayıca fazla olan soyguncular 1 milyon lira değerinde altın çaldı.

KUYUMCUNUN ARABASINI DA ÇALDILAR

Darp ettikleri kuyumcunun arabasını da çalan soyguncular altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 saatlik bir süre içerisinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından bulunan otomobili ve kaynak makinası içerisine gizlenmiş altınları da sahibine geri verildi.

ALDIKLARI YERE İADE ETMİŞLER

Zanlıların, soygunda kullandıkları fakat tutukluk yapan tabancayı ise aldıkları yere iade ettikleri ve paralarını geri aldıkları öğrenildi. Operasyonda silah satıcısı şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, emniyette işlemleri devam eden 3 zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.