Soylu'nun sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığı iddialarına yalanlama geldi

27 May 2024 14:07 - Güncelleme : 27 May 2024 14:08

Son yıllarda büyük sorun haline gelen ve yüzlerce insanın yaralanmasına sebep olan başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlanan yasa tasarısı, tartışmaları da beraberinde getirdi. Köpeklerin toplatılıp 30 gün içerisinde sahiplenilmezse uyutulacağıyla ilgili kulisler siyasileri de ikiye böldü. Bununla birlikle sosyal medyada da algı operasyonları yapılmaya devam ediyor. Son olarak İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun düzenlemeye karşı çıktığı iddiaları oldu.

'BÖYLE BİR AÇIKLAMA OLMADI'

İletişim Başkanlığı konuya açıklık getirerek iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı” iddiası doğru değildir. AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin iddia edildiği gibi bir açıklaması olmamıştır. Bahse konu haberlerde geçen ifadeler, Süleyman Soylu'ya ait değildir.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Süleyman Soylu'ya atfedilen açıklamanın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulanarak sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."