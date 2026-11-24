Dünyanın en çok kullanılan dijital müzik platformları arasında yer alan Spotify'da yaşanan erişim aksaklığı, kullanıcıların gündemine geldi. Sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapamayan veya dinledikleri şarkılarda kesinti yaşayan kullanıcılar, sorunun kendi internet bağlantılarından mı yoksa platform genelindeki bir arızadan mı kaynaklandığını araştırmaya başladı. Sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı Spotify'ın çalışmadığına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler şirketten gelecek açıklamalara çevrildi. Spotify erişim sorununun nedeni ve kesintinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Kasım Spotify erişim sorunu Spotify'da yaşanan ve kullanıcıların uygulamaya erişimini etkileyen bir erişim aksaklığı meydana geldi. 24 Kasım Salı günü dünya genelinde Spotify'da erişim problemi yaşandı. Downdetector platformunda Spotify ile ilgili 14 binden fazla kullanıcı bildirimi kaydedildi. Spotify, X hesabından sorunun farkında olduklarını ve inceleme başlattıklarını duyurdu. Şirket tarafından erişim sorununun kaynağına veya kesintinin ne zaman sona ereceğine dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılara internet bağlantısını kontrol etme, uygulamayı kapatıp açma, mobil veriyle bağlanma, uygulamanın güncelliğini kontrol etme ve web sürümünü deneme gibi geçici çözüm yolları önerildi.

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify'da 24 Kasım Salı günü dünya genelinde erişim problemi yaşandı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, kesinti bildirimlerini takip eden Downdetector platformunda Spotify ile ilgili 14 binden fazla kullanıcı bildirimi kaydedildi. Spotify da X hesabından yaptığı açıklamada sorunun farkında olduklarını ve inceleme başlattıklarını duyurdu.

Erişim sorununun kaynağına ilişkin şirket tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Kesintinin ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin de kesin bir süre paylaşılmadı.

SPOTİFY'DAN AÇIKLAMA

Spotify, sosyal medya hesabı X üzerinden kullanıcıların yaşadığı sorunla alakalı açıklamalarda bulundu. Spotify açıklamasında, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" dedi. 13 dakika süren çalışmanın ardından ise tekrar bir açıklama yaparak, hatanın düzeltildiğini belirtti.

SPOTIFY ERİŞİM SORUNU NASIL DÜZELTİLİR?

Spotify'a giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun giderilmesini beklerken bazı yöntemleri deneyebilir:

- İnternet bağlantısını kontrol edin.

- Spotify uygulamasını kapatıp yeniden açın.

- Wi-Fi yerine mobil veriyle bağlanmayı deneyin.

- Uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin.

- Spotify'ın web sürümüne giriş yapmayı deneyin.

Ancak sorun Spotify kaynaklı genel bir kesintiden kaynaklanıyorsa bu yöntemler erişimi yeniden sağlamayabilir. Şirketin açıklamaları ve hizmet durumuna ilişkin güncellemeler takip edilebilir.