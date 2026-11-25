Spotify Wrapped 2026 için geri sayım başladı. Her yıl kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları, müzik türlerini ve toplam dinleme sürelerini bir araya getiren Spotify yıl sonu özeti merakla bekleniyor. Geçmiş yılların yayın takvimi, 2026 Wrapped için de olası tarihi ortaya koyarken kullanıcılar Spotify özetinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, Spotify Wrapped 2026 yayınlandı mı, ne zaman çıkacak ve yıllık müzik özeti nasıl görüntülenir?

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HABERİN ÖZETİ Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak? Spotify yıllık özeti çıktı mı, nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2026 için geri sayım başlarken, kullanıcılar yıl sonu müzik özetlerinin ne zaman yayınlanacağını ve nasıl görüntüleneceğini merak ediyor. Spotify Wrapped 2026'nın 29 Kasım-5 Aralık 2026 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor. 25 Kasım itibarıyla Spotify Wrapped 2026 henüz kullanıcılara açılmadı. Wrapped yayınlandığında, Spotify mobil uygulamasından kişisel dinleme istatistikleri görüntülenebilecek. 2026 özetinde en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, dinleme süreleri ve müzik türleri gibi bilgiler yer alacak. Spotify Wrapped verilerinin kasım ayının ortalarına kadar olan dinlemeleri kapsayabileceği belirtiliyor.

SPOTIFY WRAPPED 2026 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify kullanıcılarının her yıl heyecanla beklediği Wrapped özeti için gözler kasım ayının son günlerine çevrildi. Platform, yıllık dinleme istatistiklerini genellikle kasım ayının son haftasında veya aralık ayının ilk günlerinde kullanıma sunuyor.

2026 yılı için Spotify tarafından henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Önceki yılların takvimi dikkate alındığında, Spotify Wrapped 2026’nın 29 Kasım-5 Aralık 2026 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.



GEÇMİŞ YILLAR SPOTIFY WRAPPED ERİŞİME AÇILAN TARİHLER

2025: 3 Aralık

2024: 4 Aralık

2023: 29 Kasım

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık

SPOTIFY WRAPPED 2026 YAYINLANDI MI?

Spotify Wrapped 2026, 25 Kasım itibarıyla henüz kullanıcıların erişimine açılmadı. Platformun resmi duyurusu ve uygulama üzerinden yapılacak bilgilendirmeler bekleniyor.

Wrapped yayınlandığında kullanıcılar, Spotify uygulamasındaki kişisel özet ekranından yıl boyunca gerçekleştirdikleri dinlemelere ilişkin istatistikleri görüntüleyebilecek. Hazırlanan özel hikâyeler ve grafikler sosyal medya hesaplarında da paylaşılabilecek.



SPOTIFY 2026 YILLIK ÖZETE NASIL BAKILIR?



Spotify Wrapped 2026 yayınlandıktan sonra kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden yıllık dinleme özetlerine ulaşabilecek. Bunun için Spotify’ın güncel sürümünü kullanmak ve uygulamada oturum açmış olmak gerekiyor.

Spotify Wrapped ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenebilecek:

Spotify mobil uygulamasını açın.

Ana sayfada yer alan Wrapped veya 2026 Özeti bölümünü bulun.

Özet ekranına dokunarak kişisel dinleme istatistiklerinizi görüntüleyin.

Hazırlanan hikayeleri inceleyin ve paylaşım seçeneklerini kullanın.

Özet ana sayfada görünmüyorsa uygulamanın arama bölümüne Spotify Wrapped veya 2026 Özeti yazarak da ilgili ekrana ulaşmayı deneyebilirsiniz.

Masaüstü kullanıcıları da Spotify’ın ana sayfası ve ilgili Wrapped bağlantısı üzerinden yıllık özetlerine erişebilecek.

SPOTIFY WRAPPED 2026'A NELER VAR?

Spotify Wrapped, kullanıcıların yıl boyunca dinlediği müzik ve podcast içeriklerinden elde edilen verileri kişisel bir sunumla bir araya getiriyor.

2026 özetinde kullanıcıların en çok dinlediği şarkılar, favori sanatçıları, dinleme süreleri ve öne çıkan müzik türleri gibi bilgiler yer alabilecek. Ayrıca yılın sanatçıları, şarkıları ve farklı müzik kategorilerine ilişkin özel listeler de kullanıcılarla paylaşılabilecek.

Spotify’ın hazırladığı kişiselleştirilmiş hikâyeler sayesinde kullanıcılar kendi müzik alışkanlıklarını inceleyebilecek ve sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşabilecek.



SPOTIFY WRAPPED VERİLERİ NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Spotify Wrapped’in yalnızca 31 Ekim’e kadar dinlenen şarkıları kapsadığı yönündeki bilgi doğru kabul edilmiyor. Platform, geçmiş yıllarda dinleme verilerinin kasım ayının ortalarına kadar işlenebildiğini belirtmişti. Bu nedenle kasım ayında dinlenen şarkıların da yıllık özete dahil edilmesi mümkün olabiliyor.