Starbucks ve Burger King eylemlerinde bekçilerle ilgili iddianın aslı ortaya çıktı
Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'de düzenlenen eylemlerde bekçilerin seyirci kaldığıyla ilgili suçlamalarla ilgili Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı.
Diyarbakır Valiliği, "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." açıklamasında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜLERİN ANLAMI BAŞKA ÇIKTI
Açıklamada, "Oysa ki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." ifadesine yer verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.