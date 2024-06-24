Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Starbucks ve Burger King eylemlerinde bekçilerle ilgili iddianın aslı ortaya çıktı

Starbucks ve Burger King eylemlerinde bekçilerle ilgili iddianın aslı ortaya çıktı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 19:04

Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King'de düzenlenen eylemlerde bekçilerin seyirci kaldığıyla ilgili suçlamalarla ilgili Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı.

Diyarbakır Valiliği, "bekçilerin kentteki işletmeye giren kişilere müsaade ettiği" iddiasına ilişkin, "Bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Haziran Cumartesi günü kentteki iş yerine yönelik eylemle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında "bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİN ANLAMI BAŞKA ÇIKTI

Açıklamada, "Oysa ki bu görüntüler, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir." ifadesine yer verildi.

Starbucks ve Burger King eylemlerinde bekçilerle ilgili iddianın aslı ortaya çıktı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...