STK'lar 7 Ekim yıl dönümünde meydanlara çıkıyor: “Gazze 365 gündür direniyor”

03 Ekim 2024 17:41 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:46

Filistin'e Destek Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan soykırım karşısındaki direnişi selamlamak için “Gazze 365 gündür direniyor” ve “Sabır, savaş, zafer” sloganlarıyla Üsküdar Meydanı'nda 6 Ekim'de buluşacak.

Gazze’de 7 Ekim’den bugüne yaşanan soykırım karşısındaki direniş, birinci yıldönümünde Türkiye’de ve dünya ülkelerinde anılacak. Filistin’e Destek Platformu adı altındaki yüzlerce STK, bu amaçla İstanbul’da Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen mitingde bir araya gelecek.

Filistin’e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze direnişini selamlamak ve soykırımı protesto etmek amacıyla 7 Ekim’in yıldönümünde meydanlara çıkıyor. Üsküdar Meydanı’nda bir araya gelen STK’lar, “Gazze 365 gündür direniyor” ve “Sabır, savaş, zafer” sloganlarıyla Filistin’e desteklerini iletecek.

İsrail'in Gazze’ye yönelik 7 Ekim 2023’ten bugüne çocuk, kadın, sivil demeden sürdürdüğü soykırım, bir yılını doldurdu. Bu süreçte Filistin’e yönelik işgal ve ardından devam eden zulme karşı, dünya ülkeleri, yönetimleri ve uluslararası kuruluşlar ciddi bir tavır sergilemezken gençler başta olmak üzere dünyanın tüm özgür insanları Filistin’in yanında durdu.

YÜZLERCE STK BİR ARADA

Filistin’de yaşanan soykırımın yıldönümünde Gazze’de yaşananları protesto etmek, direnişi selamlamak ve Aksa Tufanı Operasyonu'na destek vermek amacıyla İstanbul’da bir miting düzenleniyor. Üsküdar Meydanı’ndaki mitingi yüzlerce sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Filistin’e Destek Platformu organize ediyor. 365 günün ardından, "sabır savaş zafer" sloganıyla gerçekleştirilecek mitingde, direnişin ve sabrın gücü vurgulanacak. Gazze halkının mücadelesine dair önemli mesajlar; konuşmalar, şiirler ve ezgiler yoluyla paylaşılacak.

365 GÜNDE NELER OLDU?

Gazze Hükümet Medya Ofisi verilerine göre; İsrail'in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 859’u çocuk ve 11 bin 429’u kadın olmak üzere 41 bin 495 kişi vefat etti. Saldırılarda 96 bin kişi yaralandı. 125 okul ve üniversite tamamen, 336’sı ise kısmen yıkıldı. 828 cami ve ibadethaneye saldırı yaşandı. 350 bin konut tamamen veya kısmen işlevsiz hale geldi. 276 hastane ve sağlık merkezi hedef alındı. Gazze şeridine 85 bin ton patlayıcı atıldı, 2 milyonun üzerinde insan bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Tarih : 6 Ekim 2024, Pazar

Saat : 14.00

Yer : Üsküdar Meydanı