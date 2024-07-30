Tacizcinin elinden kurtulan kadının korku dolu kaçışı kamerada!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: EKOL TV
30 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:41
İstanbul'da seyyar manav, su istediği kadına korku dolu anlar yaşattı. Su almak için eve giren kadının ardından hemen içeri giren adam, kadını taciz etti. Tacize direnen kadın evden koşarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen seyyar manav, kadından su istedi. Su getirmek için eve giren kadın, adamın da kendisiyle birlikte girdiğini fark etti.
Büyük korkuya kapılan kadın kendisini taciz eden adama direndi.
ADAMIN ELİNDEN KURTULDU
Korku dolu anlar yaşayan kadın, adamın elinden kurtulup kaçtı. Gözaltına alınan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: EKOL TV