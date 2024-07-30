Tacizcinin elinden kurtulan kadının korku dolu kaçışı kamerada!

30 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:41

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İstanbul'da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen seyyar manav, kadından su istedi. Su getirmek için eve giren kadın, adamın da kendisiyle birlikte girdiğini fark etti.

Büyük korkuya kapılan kadın kendisini taciz eden adama direndi.

ADAMIN ELİNDEN KURTULDU

Korku dolu anlar yaşayan kadın, adamın elinden kurtulup kaçtı. Gözaltına alınan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.