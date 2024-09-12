Su isteyen genci döverek öldürdü! İfadesi kan dondurdu: "Ölen kişinden davacı ve şikayetçiyim"

12 Eylül 2024 15:13 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:15

Kahramanmaraş'ta su tartışması yaşadığı genci döverek öldüren şüphelinin ifadesi kan dondurdu. Öldürdüğü genci suçlayan şüpheli, gençten davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi. Çıkan kavga anını anlatan şüphelinin her cümlesi şoke etti.

Kahramanmaraş'ta Küçük Sanayi Sitesi'ne giden 29 yaşındaki Mesut Kazancı, susadığını belirterek bir iş yerinden su istedi. Suyu içtikten sonra biraz daha isteyince gencin bu talebi iş yeri çalışanı tarafından reddedildi. Olay sonrası ikili arasında çıkan tartışma fiziksel şiddete dönüştü. Kazancı, işçi tarafından feci şekilde darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelilerden Gül Ahmet I. tutuklanırken, emniyetteki sorgusunda verdiği ifade herkesi şoke etti. Bir suçunun olmadığını söyleyen şüpheli, öldürdüğü gençten davacı olduğunu söyledi.

HEM ÖLDÜRDÜ HEM DE DAVACI OLDU

Mesut Kazancı'yı sopa ile öldürdüğü öne sürülerek tutuklanan şüpheli Gül Ahmet I.'nın ifadesinde, “Aracımın satışı için orada bulunduğum esnada bir şahıs iş yerinin önüne geldi ve iş yeri sahibi Erman N.'den su istedi. İş yeri sahibi şahsa küçük şişeden su verdi. Ancak şahıs bu suyu kabul etmedi ve 5 litrelik su istedi, sonrasında şahıs, iş yeri sahibine saldırdı. Daha sonra da iş yerine girdi. Şahıs Erman N.'yi yere yatırarak boynunu sıkmak suretiyle darp devam etti. Bu esnada ben ve iş yerinde bulunan diğer çalışanlar ayırmak amaçlı olarak Erman N.'yi şahsın elinden kurtardı.

Daha sonra şahsı durdurmak amaçlı tuttuk ve sonra bizden su istemesi üzerine iş yeri dışarısında bulunan hortumla su içmesini söyledik. Şahıs elindeki hortumu alarak üzerimize savurarak saldırmaya başladı, saldırdığı esnada elindeki hortum şahsa dolandı ve şahıs bir anda yere yıkıldı. Şahıs yerde iken değişik şekilde nefes alıp veriyordu. Şahsın bir hastalığının olduğunu düşünerek 112 ekiplerini arayarak ambulans talebinde bulunduk.

Olay yerine gelen ambulans ile şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın hal ve hareketlerinden olay öncesinde bir madde veya alkol aldığını düşünüyorum çünkü normal bir insanın bir iş yeri önüne gelerek 6-7 kişinin bulunduğu bir alanda darp etmek amaçlı saldırıda bulunacağını düşünmüyorum. Ben şahsı kesinlikle darp etmedim. Üzerime atılan suçlama olursa kabul etmiyorum. Ben beni hortumla darp eden ismini bilmediğim ve daha önceden tanımadığım şahıstan davacı ve şikayetçiyim” dediği ileri sürüldü.

"BEN DARP ETMEDİM, HORTUMA TAKILDI"

Erman N.'nin ise, “İş yerinde çalıştığımız esnada bir şahıs iş yerimin önüne gelerek bizden su istedi. Ben de elemanlarıma 1 buçuk litrelik su getirmesini söyledim. Ancak şahıs 5 litrelik su istedi. Ben de 5 litrelik su varsa getirin dedim. Devamında şahıs eliyle burnuna dokunarak bana yumrukla saldırmaya başladı. Ben iş yeri içerisine kaçtım. Şahıs da arkamdan iş yeri içerisine girdi ve iş yeri içerisinde bulunan tahta parçasının alarak benim kafama vurdu ve beni yere düşürdü. Akabinde üstüme çıkarak elindeki tahta ile vurmaya devam etti, çalışanlar şahsı üzerimden alarak uzaklaştırdı.

Ben şahsın bir hastalığı veya madde aldığını düşünerek çalışanlarına şahsı bir yere oturtmalarını söyledim ancak şahıs agresif hareketlerine devam etti. Devamında şahıs iş yerinde bulunan ve açık olan hortumu alarak sağa sola su tutmaya başladı. Şahıs sağa sola saldırmaya başladı. Devamında şahıs elinde bulunan hortuma takılarak yere düştü. Şahıs yere düştükten sonra nefes alışverişinde sorun olduğunu gördüm ve 112'yi arayarak ambulans ve polis ekibi talep ettik. Olay yerine gelen ambulans ile şahıs hastaneye intikal ettirildi. Ben olayda şahsı darp etmedim. Şahıs hortuma takılarak yaralandı. Ben beni darp eden şahıstan davacı ve şikayetçiyim” diye ifade verdiği öne sürüldü.