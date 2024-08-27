Su kuyusunda facia! 2 kişi can vermişti! Nedeni ortaya çıktı

27 Ağustos 2024 15:20 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:24

Adana'nınFeke ilçesinde su kuyusunda facia yaşandı. 65 yaşındaki Bilal Arkın ve 60 yaşındaki Eyüp Bircan girdikleri su kuyundan bir daha çıkamadı.

FACİANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bilal Arkın ile Eyüp Bircan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. İki adam su almak için kuyuya geldi. Bilal Arkın kuyudan pompa ile su çekmek istedi ancak su çıkmayınca kuyuya girip jeneratör çalıştırdı. Arkın'ın uzun bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmaması üzerine Bircan da kuyuya girdi.

İKİSİ DE KUYUDAN ÇIKAMADI

Yakınları su almaya giden Bircan ve Arkın'ın eve gelmemesi üzerine su kuyusunun olduğu yere gitti. İki adamın yakınları onları kuyuda hareketsiz halde görünce büyük şok yaşadı. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler Arkın ve Bircan'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Bircan ve Arkın'ın ya metan gazından ya da jeneratörden çıkan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Eyüp Bircan için memleketi Kozan'da eşinin ve çocuklarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Eyüp Bircan törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bilal Arkın'ın da Feke'de Uğurlubağ Mahallesi'nde yarın toprağa verileceği öğrenildi.