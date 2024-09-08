Suadiye sahilinde kalabalığa aldırmadan yolu kesip kavga ettiler

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Eylül 2024 18:02 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 18:06

Kadıköy'de trafikte bir araç diğer bir aracın yolunu keserek saldırdı. Yoldaki diğer insanları umursamadan yumruklarla darp ettiler..

Kadıköy'de akşam saatlerinde Suadiye Sahil Yolu üzerinde bir grup bir aracın önünü kesti. İnsan yoğunluğunun olduğu bir saatte ne trafiğe ne de çevredekilere aldırmadan yumruklarla saldırdılar. Önce bir aracı durdurarak 3 kişiyle tartışmaya başladılar. Ardından küfürler savurarak yumruklarla darp ettiler. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken, darp olayını gerçekleştiren şahıslar otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaşananları kayıt altına aldılar. İlgili Haberler Kahramanmaraş’ta feci kaza! İki sözleşmeli er hayatını kaybetti Araçtaki insan kalıntılarının ardındaki vahşet: Öldürüp cesedi parçalarına ayırdı