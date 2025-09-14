Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında hapis talebi

Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla hapis talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında hapis talebi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 16:03

Genel Yayın Yönetmeni , gazeteciler Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında “Cumhurbaşkanına alenen ” suçlamasıyla açıldı. Üç isim hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Sanıklar ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile program yorumcuları Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci olarak belirtildi. 23 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan “Seda Selek ile Neden Sonuç” programında yapılan konuşmaların suç unsuru taşıdığı iddia edildi. Söz konusu programda İbrahim Kahveci’nin ’a yönelik sözleri iddianamede yer aldı.

'HAKARET DEĞİL, ELEŞTİRİ'


İddianamede ifadesine yer verilen Suat Toktaş, programın genel içeriğinin Orta Doğu ve İsrail üzerine olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece kısa bir bölümde geçtiğini ifade etti. Toktaş, diğer sanıkların yorumcu olarak katıldığı programda eleştirinin sınırları içinde kalındığını ve hakaret içeren herhangi bir sözün sarf edilmediğini savundu. Gazeteci Mehmet Tezkan ise savunmasında, konuşmaların Orta Doğu bağlamında yapıldığını ve İsrail üzerinden verilen örneklerin, tarihi kıyaslamalar içerdiğini belirtti. Tezkan, programdaki sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, herhangi bir hakaret kastının bulunmadığını dile getirdi. İddianamede görüşüne yer verilen İbrahim Kahveci de programda yalnızca güncel gelişmeleri değerlendirdiğini ve herhangi bir kişiye hakaret etmediğini söyledi. Kahveci, sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde kalıp suç unsuru taşımadığını belirtti.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianame, Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Üç isim hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son depremleri bilen Şener Üşümezsoy, o bölgeyi işaret etti: Asıl tehlike...
ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#hakaret
#dava
#halk tv
#Suat Toktaş
#Siyasi Krizi
#Mehmet Tezkan
#İbrahim Kahveci
#Cumhurbaşkanına Alen Hakaret
#İfadesi Özgürlüğü
#Mehmet Tezkan
#İbrahim Kahveci
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.