Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Suç makinelerine geçit yok! 'Huzur İstanbul' uygulamasıyla hepsi kıskıvrak

İstanbul genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 292 kişinin de aralarında bulunduğu 735 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suç makinelerine geçit yok! 'Huzur İstanbul' uygulamasıyla hepsi kıskıvrak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 09:12

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "Huzur İstanbul" uygulaması, dün iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 215 noktada 1455 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1401 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 21 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 292 kişinin de bulunduğu 735 şahıs gözaltına alındı.

Suç makinelerine geçit yok! 'Huzur İstanbul' uygulamasıyla hepsi kıskıvrak

1 MİLYON 96 BİN 33 LİRA CEZA KESİLDİ


Denetimlerde 29 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 196 fişek ile 1879 gram madde, 379 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 137 bin 730 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Ekiplerce 365 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 559 araç ve 3 bin 825 motosiklet kontrol edildi. 1995 araç ve motosiklet ile 10 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 96 bin 33 lira ceza kesildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sigara içenler dikkat, cezalar artacak! Bakan Memişoğlu açıkladı
Adana emniyeti kural ihlali yapan 292 sürücüye 547 bin TL ceza kesti
ETİKETLER
#uyuşturucu
#denetim
#görev
#istanbul emniyeti
#gözaltı
#Huzur İstanbul
#Sabit Yol Uygulaması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.