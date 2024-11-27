Suç makinesi gece yarısı çok sayıda araca saldırdı!

27 Kasım 2024 23:47 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 23:57

Çorum’da adeta bir suç makinesi haline dönen R.U. gece yarısı 13 aracın aynasını kırdı. Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı…

Çorum​'da gece yarısı 13 aracın aynasını kıran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, 22 Kasım'da Bahçelievler​ ve Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı park halindeki 13 aracın aynaları kırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Durumu fark eden şahıslar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın R.U. olduğu tespit edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şahsın araçlardan birinin aynasını kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yanına geldiği otomobilin aynasını kırdığı görülüyor.