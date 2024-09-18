Suç makinesi kucağında bebekle tutuklandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Eylül 2024 01:15 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 01:20

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde girdikleri evden 625 bin liralık ziynet eşyası çalan, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlar yakalandı. Zanlılardan biri kucağındaki bebekle tutuklandı.