Suç makinesi kucağında bebekle tutuklandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 01:15 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 01:20
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde girdikleri evden 625 bin liralık ziynet eşyası çalan, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlar yakalandı. Zanlılardan biri kucağındaki bebekle tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 23 Temmuz'da bir eve giren hırsızlar 625 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçerek, 40 suç kaydı bulunan S.Y. ile 64 suç kaydı bulunan N.Y.'yi tespit etti. İki zanlı Kocaeli'nde yapılan operasyon ile yakalandı.
Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan birisinin kucağındaki bebek dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı