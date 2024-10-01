Suç örgütlerine 17 ilde helikopter destekli operasyon! 159 kişi yakalandı

01 Ekim 2024 12:50 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:56

Aksaray merkezli 17 ilde suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin 500 polisin katıldığı operasyonda 159 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerinin çetelerle mücadelesi sürüyor. Suç örgütlerine Aksaray​ merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon​ düzenlendi. Helikopter destekli gerçekleştirilen operasyon yaklaşık 2 bin 500 polis​ katıldı. Eş zamanlı olarak şüphelilerin ikametlerine baskınlar düzenlendi.

159 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyonlar için Aksaray'a çevre illerden araç ve polis memuru takviyesi yapıldı. 116 şüpheli Aksaray'da 43 şüpheli ise diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, gözaltı sayısının fazla olması nedeniyle birçok şüpheli de ve Dağılgan Spor Salonunda gözlem altına alındı.

Operasyonla ilgili henüz emniyetten net bir bilgi paylaşılmazken ilk belirlemelere göre birçok uyuşturucu maddeyle birlikte çok sayıda silah, tüfek ve suç unsuru ele geçirildiği öğrenildi.