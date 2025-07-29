Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Suç örgütüne özel harekat destekli şafak baskını: 18 gözaltı

Mersin'de özel harekat destekli dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Mağdurların banka hesaplarını para karşlığında satın alan çeteden 18 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:07

’de polis ekipleri faaliyetleri yürüten suç örgütüne baskın düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda bir suç örgütünü deşifre etti.

Suç örgütüne özel harekat destekli şafak baskını: 18 gözaltı

BANKA HESAPLARINI PARA KARŞILIĞINDA SATIN ALIYORLAR

Yapılan çalışmalarda, örgüt üyelerinin dolandırıcılık amacıyla ağına düşürdükleri mağdurların banka hesaplarını para karşılığında satın aldıkları ve bu hesaplar üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Suç örgütüne özel harekat destekli şafak baskını: 18 gözaltı

ÖZEL HAREKAT OPERASYONA KATILDI

Özel Harekât ve dron destekli operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, farklı kişilere ait banka kartları ve 683 bin TL nakit para ele geçirildi.

Suç örgütüne özel harekat destekli şafak baskını: 18 gözaltı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 4 Milyar 685 milyon TL
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey yöneticiler gözaltında
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#bankalar
#mersin
#suç örgütü
#Polis Operasyonu
#Bankacılık Suçlar
#Nakit Para Ele Geçirildi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.