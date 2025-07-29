Suç örgütüne özel harekat destekli şafak baskını: 18 gözaltı

Mersin’de polis ekipleri dolandırıcılık faaliyetleri yürüten suç örgütüne baskın düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takipli çalışmalar sonucunda bir suç örgütünü deşifre etti.

BANKA HESAPLARINI PARA KARŞILIĞINDA SATIN ALIYORLAR

Yapılan çalışmalarda, örgüt üyelerinin dolandırıcılık amacıyla ağına düşürdükleri mağdurların banka hesaplarını para karşılığında satın aldıkları ve bu hesaplar üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONA KATILDI

Özel Harekât ve dron destekli operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, farklı kişilere ait banka kartları ve 683 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

