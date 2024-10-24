Süleyman Soylu TUSAŞ'taki terör saldırısının nedenini açıkladı: Karşımızda 2 ülke var

24 Ekim 2024 16:52 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 17:39

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saldırının nedeninin belli olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, hiçbir adımın tesadüf olmadığını belirtti. Türkiye'nin dünyayı imrendiren işler yaptığına dikkat çeken Soylu "Karşımızda 2 ülke var. Türkiye'ye bedel ödetmek istiyorlar" dedi.

Türk siyasetinde çözüm sürecinin konuşulduğu dönemde terörün kanlı elleri devreye girdi. Ankara​'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. PKK​ tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen hain saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu​, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO’da yer alan TUSAŞ​ standı ziyaret edip saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SALDIRININ NEDENİ BELLİ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "Başımız, milletimizin başı sağ olsun. Türkiye terörle çok uzun yıllardır mücadele ediyor. Terörün hedefi belli, Türkiye’yi istikametinden döndürmek. Türkiye’yi hedeflerinden yoksun bırakmak. Türkiye’nin milli birliğini ve beraberliğini hedef almak. Türkiye’nin kalkınmasını gelişmesini engellemektir ve insanımızın ülkemizin moralini bozmak. İçinde bulunduğumuz şu atmosfere bakınca böyle bir terör saldırısının nedenini anlayabilmek elbette mümkün. Buna karşı en güzel ve en iyi sözü dün bir TUSAŞ çalışanı söylemiştir. Bence Türkiye Yüzyılı’nın hedeflerinden birisidir.

"TÜRKİYE DÜNYAYI İMRENDİRE İŞLER YAPIYOR"

Türkiye'nin hedeflerine doğru güçlü adımlar attığını belirten Soylu, "Hainlere karşı daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz. Türkiye dünyayı imrendiren işler yapmaktadır. Alt yapısını tamamlamıştır. Elbette ki etrafımızdaki coğrafyada bizi sarsmak isteyenlere karşı biz direncimizi devam ettirmekle mükellefiz. Bu tip terör saldırılarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti de güvenlik güçlerimiz de devlet aklımız da gereğini her zaman yerine getirmiştir. Yapanın yanına kar kalmamıştır. Şehitlerimizin ruhu hiçbir zaman eziyet çekmemiştir" diye konuştu.

"KARŞIMIZDA ABD VE İSRAİL VAR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Soylu, "Karşımızda kimlerin olduğunu da biliyoruz. Karşımızda bir Amerika oldu. Gazze’nin yanında bulunmamız sebebiyle İsrail’in Türkiye’yi nasıl hedefe koyduğu, Batı’nın karşı karşıya kalınan bu insan hakları vahşetine nasıl sessiz kaldığı, Türkiye’nin de topyekûn bu meselede masumlarla nasıl birlikte olduğunu hep beraber görüyoruz. Bunun bedelini bize ödetmek isteyeceklerdir. Dünyanın vicdanını söküp atmak istiyorlar. Türkiye buna müsaade etmiyor, etmeyecek de" dedi.

"ATILAN HİÇBİR ADIM TESADÜF DEĞİL"

Türkiye'nin bugüne kadar pek çok asimetrik hamle yaptığını söyleyen Süleyman Soylu, "Türkiye bu hamleleri yapmaya devam eder, devam edilecektir. Atılan hiçbir adım tesadüf değildir. Milletimizin buna inanmasını isteriz. Bize hür bir vatan bırakıldı, gelecek neslimize hür, büyük bir vatan bırakacağız. Biz buna inanıyoruz. Biz şehit olmayı kendileştirmiş bir milletiz. Buradaki insanlar sadece kazanmak için çalışmıyorlar. Burası bir ticari meta değil. Elbette yaptıklarının karşılığını alıyorlar. Türkiye’nin güvenliğine, toplam savunmasına, toplam kalkınmasına herkesin cephedeki bir evlat gibi mücadelesinin benzeridir. Ne yaptığımızı bilen bir milletiz. Gazze gibi katliama uğrayan bölgelerin bir daha olmamasına kadar bu yürüyüşümüz devam edecektir" ifadelerini kullandı.