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 | Selahattin Demirel

Süleyman Soylu'nun ofisine keşif yapan DHKP-C'liler yakalandı

AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu’nun İstanbul’daki ofisinin çevresinde keşif yapan DHKP/C terör örgütü üyesi kadın ve ona yardım eden bir şahıs yakalandı. Örgüt mensubu olmaktan birden çok suç kaydı bulunan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ofisi keşif için kadın teröristi götüren kişinin ifadesindeki çanta detayı ise dikkat çekti.

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Süleyman Soylu'nun ofisine keşif yapan DHKP-C'liler yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 22:35

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu’nun Beyoğlu’ndaki ofisinin çevresinde keşif yapan şüpheli kadına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheli polis ekipleri, kadının DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Adalet K. olduğu tespit edildi.

Çalışma kapsamında şüphelinin Gaziosmanpaşa’da Mahir D. ile birlikte oturduğu belirlendi. Adrese yapılan operasyonda aynı adreste Mahir D. ile Adalet K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kaldığı adreste yapılan aramada bir adet laptop, 2 adet hafıza kartı ve üzerlerinde örgütün yayın organlarına ait dergi ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemesinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu ofis çevresinde yapılan kamera incelemelerinde Adalet K.’nin 15 Temmuz 2025 günü belediye otobüsü ile gelerek ofisin karşısındaki parkta oturduğu, 10 dakika sonra parktan çıkarak başka bir otobüse binerek ayrıldığı belirlendi.

Terör örgütü mensubu kadının, 2 durak sonra indiği durağın karşısındaki bir iş yerine girdiği buradan bir motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan iki şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından iki şüpheli de sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DHKP/C mensubu Adalet K’nin örgüt mensubu olmaktan 4, Mahir D.’nin ise 6 suç kaydının olduğu ve daha önce etkin pişmanlıktan yararlandıkları öğrenildi.

ÇANTASINDA AĞIRLIK VARDI

Motosiklet sahibi A.Y. ise emniyete verdiği ifadede kadını tanımadığını belirterek, "Adalet K. isimli şahsı tanımıyorum. İş yerine gelerek kendisini Handan olarak tanıttı, çay içtikten sonra hasta olduğunu Perpa'ya gitmek istediğini beyan etti. Bu nedenle motosikleti ile şahsı gitmek istediği yere bıraktım. Şahsın çantasını taşımak istediğimde panikleyerek çantasını aldı çantasına dokunduğumda ağırlık hissettim" dediği öğrenildi.

ETİKETLER
#operasyon
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Bağlantı Kutuları
#Dhkp/c
#Terör İstisnasız
#Gündem
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