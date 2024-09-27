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Sultanbeyli'de 15 araç birbirine girdi: Havadan böyle görüntülendi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Eylül 2024 21:40 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 21:47

İstanbul Sultanbeyli'de 15 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada en az 5 yaralı olduğu belirtildi. Kaza sonrası geniş güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultanbeyli​'de 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza​ bölgesi havadan görüntülendi. Kaza, Sultanbeyli ilçesi yan yolda saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Sultanbeyli'de 15 araç birbirine girdi: Havadan böyle görüntülendi! - 1. Resim

YAĞ DÖKÜLDÜ, ARAÇLAR PEŞ PEŞE KAYDI

Yola dökülen yağ nedeniyle araçların kayması sonucu 15 araç​ kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis, kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de 15 araç birbirine girdi: Havadan böyle görüntülendi! - 2. Resim

Dündar Açıkgöz isimli vatandaş, "Araçtan yağ dökülmüş yola. Öndekiler kazayı görüyor. Buradakiler de kayıyorlar birbirlerine giriyorlar. Yaklaşık 15 araç var” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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