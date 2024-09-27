Sultanbeyli'de 15 araç birbirine girdi: Havadan böyle görüntülendi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Eylül 2024 21:40 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 21:47

İstanbul Sultanbeyli'de 15 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada en az 5 yaralı olduğu belirtildi. Kaza sonrası geniş güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.