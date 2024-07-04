'Sultanbeyli'de ayaklanma çıkaracağız' paylaşımının arkasından çocuk çıktı: Provokasyona alet ettiler!

04 Temmuz 2024 23:11 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 23:17

İçişleri Bakanlığından "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” paylaşımına ilişki açıklama geldi. Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu ortaya çıktı.

14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK OLDUĞU ANLAŞILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda *"Ayaklanış#Türkiye"* isimli bir sosyal medya hesabından bugün, 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir.

PROVOKASYONA ÇOCUKLARI ALET ETTİLER

E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

KİMLİK BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞMIŞ

Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da belirtildi.