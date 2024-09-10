Sultanbeyli'de dehşete düşüren indirim kavgası! 1 TL yüzünden baba ve kızını öldürdü

10 Eylül 2024 15:18 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:24

Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. İki market sahibi arasında ekmeğe yapılan 1 liralık indirim yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.B isimli şahıs, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'ya kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yerde kalan baba ve kızı hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olan İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. Mahallede bulunan iki market arasında ekmem tartışması çıktı. Ekmeği 1 TL indirimli sattığı gerekçesiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.B. isimli şahıs silahını alarak 52 yaşındaki Aytaç Ağbaba ve 24 yaşındaki kızı Berivan Ağbaba'ya kurşun yağdırdı.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan Aytaç Ağbaba ve Berivan Ağbaba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MAHALLELİ DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYI ANLATTI

Aile yakını Osman Çimen, "Ürünleri daha uyguna satıyor diye arka sokaktaki komşusu gelmiş. 'Neden ucuza mal veriyorsun? Benim müşterilerimi çekiyorsun' diye bir tartışma olmuş. İnsanlar kavgayı ayırmış ama daha sonra cinayeti işleyen vatandaş silahını alıp geliyor vuruyor. İkisini de kaybettik" dedi.

Nurettin Turan isimli bir vatandaş ise, "Aytaç Ağbaba kendi köylüm, burada da yakın oturuyoruz. E.B. ile de aynı yerde oturuyoruz. Ben yatıyordum, saat 12'ye geliyordu. Kurşun sesleri geldi. Bir şarjör boşaltmış. Biz gittik, sokak üzerinde polis doluydu. Ambulans gelip götürmüş" diye konuştu.