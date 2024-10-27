Sultanbeyli'de silahlı bıçaklı kavga! 'Laf atma' tartışması kanlı bitti! 

27 Ekim 2024 04:29 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 04:32

Sultanbeyli'de 'laf atma' nedeniyle başlayan tartışmada silah ve bıçaklar çekildi. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul​'da saat 23.00 sıralarında Sultanbeyli​ Hamidiye Mahallesinde kavga​ meydana geldi. İddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.