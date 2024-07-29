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Sultangazi'de döküm sahasında facianın eşiğinden dönüldü: 3 kamyon boşluğa düştü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 11:10 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:05

Sultangazi'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Döküm sahasında çalışan 3 kamyon toprak kayması sonucu boşluğa düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı olmazken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü. Saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana gelen olayda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.

ŞOFÖRLER CANINI SON ANDA KURTARDI

Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü.

Sultangazi'de döküm sahasında facianın eşiğinden dönüldü: 3 kamyon boşluğa düştü - 1. Resim

Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makineleriyle kurtarılmaya çalışıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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