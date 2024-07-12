Sultangazi'de İETT otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var

12 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:06

Son dakika haberine göre Sultangazi Habibler yolunda içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün, bir tıra arkadan çarpması 2 yolcu yaralandı. Araçta sıkışan yaralı şoförü kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İstanbul Sultangazi'de yolcu dolu İETT otobüsü, Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında önünde ilerleyen tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Yaralıların olduğu öğrenilen kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.