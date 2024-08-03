Sultangazi'de ilaç zehirlenmesi: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı!

03 Ağustos 2024 00:22 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 00:31

Sultangazi'de ilaç zehirlenmesi paniği yaşandı. İlçede giriş kattaki özel anaokuluna atıldıktan sonra apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi. İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, ardından özel kıyafetle anaokuluna girerek hava tahliye çalışması gerçekleştirdi.

"ŞİKAYET EDECEĞİM"

İlaçlamanın ardından bina sakinlerine bilgi verilmediğini ileri süren Ramazan Gümüş adlı bina sakini, "Anaokulunun sahipleri binayı ilaçlama firmasına verip ilaçlatıyorlar. İlaçlama firması anaokulu sahiplerine binaya kesinlikle 2-3 gün girilmemesi için talimat veriyor. Kendileri binayı terk edip gidiyorlar. Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri 'Biz daha önce de ilaçlama yaptırdık, böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip, diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde ağabeyim, annem, yengem, yeğenim ve babam var. Olay bundan ibaret, şikayetçi olacağım” dedi.

Binadakilerin tamamına yakınının zehirlendiğini söyleyen bina sakinlerinden Muharrem Aslan ise, ”Anaokulunun sahipleri böcek için ilaçlama yapmış, kimseye haber vermeden çıkıp gitmişler. 9 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar kusmaya başladıktan sonra kapılar açılıyor. İnsanların boğazı yanıyor. Binada nerdeyse herkes zehirlenmiş. Kronik rahatsızlığı olanlar var babam gibi, onu da şu an hastaneye kaldırdılar” dedi.