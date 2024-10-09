Sultangazi’de ilginç hırsızlık! Delil bırakmamak için öyle bir şey yaptılar ki...

09 Ekim 2024 14:39 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:47

İstanbul Sultangazi'de benzerine az rastlanır bir hırsızlık vakası yaşandı. Daha önce uzun süre bölgede keşif yapan iki hırsız iş yerine girip elektronik eşya başta olmak üzere ne var ne yok götürdü. Şüpheliler arkalarında kanıt bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de yerinden söküp aldı. İş yerinin yakınlarında park halindeki bir kamyoneti de çalmaya çalıştıkları tespit edilen zanlılar aranıyor...

Doğuma 10 gün kala hırsızlık! Hem de polisin evini soydu

Doğuma 10 gün kala hırsızlık! Hem de polisin evini soydu

Sultangazi​'de ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, bölgede daha önceki zamanlarda keşif yapan kapüşonlu 2 hırsız​, depo​ ve ofis​ olarak kullanılan iş yerinin bahçe duvarından atlayarak içeriye girdi. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca iş yerinde kalan 2 hırsız, çok sayıda elektronik eşya ve inşaat malzemesi çaldı.

Yaklaşık 400 bin lira değerinde hırsızlık​ yapan şüpheliler, son olarak arkalarında delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de çaldı.

PARK HALİNDEKİ KAMYONETİ ÇALMAYA ÇALIŞMIŞLAR

İhbar üzerine polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yaptıkları hırsızlığın ardından mezarlıktan atlayarak gittikleri belirlendi.

Şüphelilerin iş yerinin yakınlarında park halindeki bir kamyoneti çalmaya çalıştıkları tespit edilirken, mazotu olmayan kamyoneti hareket ettiremedikleri anlaşıldı.