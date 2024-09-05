Sultangazi'de korkunç cinayet! Adım adım takip edip kuyumcuya kurşun yağdırdılar!

05 Eylül 2024 07:53 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 07:54

İstanbul Sultangazi'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Dükkanını kapatarak evine gitmek isteyen kuyumcu takip edildiği kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlar kuyumcunun bir kilogram altın bulunduğu tahmin edilen çantasını alarak kayıplara karıştı. Kuyumcu ise hayatını kaybetti.

Sultangazi'de meydana gelen korkunç cinayette iddiaya göre kuyumculuk yapan 38 yaşındaki yabancı uyruklu M.M. isimli adam, dükkanını kapatıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay sonrası saldırganlar, kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilogram altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp koşarak kaçarken adam ise ağır yaralandı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kuyumcu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY SONRASI BÖYLE KAÇTILAR!

Polis ekiplerinin iki şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken saldırganların olay sonrası kaçma anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.