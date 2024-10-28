Sünnet düğünü kabusa döndü: Davetliler soluğu hastanede aldı

28 Ekim 2024 09:46 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:48

Kocaeli'de düzenlenen bir sünnet düğünü sonrası 60 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler

Kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler

Kocaeli​'nin Çayırova​ ilçesinde bir dernekte öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme​ belirtileri yaşamaya başladı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

60'tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi.