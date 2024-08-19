Süper Ay, İstanbulluları hayran bıraktı

19 Ağustos 2024 07:18 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 07:20

Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Kadıköy Caddebostan sahilinden ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.