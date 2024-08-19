Süper Ay, İstanbulluları hayran bıraktı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ağustos 2024 07:18 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 07:20
İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Kadıköy Caddebostan sahilinden ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı