Şüpheli ölüm evlat dehşeti çıktı: Babasını darp ederek öldürdü

29 Ağustos 2024 01:14 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 01:19

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde saat 22.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Aysel A.(47) eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.(51)'yı yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Tepki alamayan kadın 112 ve polise haber verdi.

BAŞINDA VE YÜZÜNDE DARP İZİNE RASTLANDI

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti. Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu Ufuk A.(27)'yı sorgulamak için karakola götürdü.

BABASINI DARP ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.