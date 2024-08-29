Şüpheli ölüm evlat dehşeti çıktı: Babasını darp ederek öldürdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde hareketsiz yatan adamın öldüğü tespit edildi. Şüpheli ölüm sonrası evde bulunan oğlu gözaltına alındı. Sorgulamada esnasında çarpıcı itiraflarda bulunan genç adam gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde saat 22.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Aysel A.(47) eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.(51)'yı yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Tepki alamayan kadın 112 ve polise haber verdi.
BAŞINDA VE YÜZÜNDE DARP İZİNE RASTLANDI
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti. Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu Ufuk A.(27)'yı sorgulamak için karakola götürdü.
BABASINI DARP ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.