'Sürecin yakından takipçisiyiz!' Cumhurbaşkanı Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle bir araya geldi

İstanbul Kadıköy'de, kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minguzzi’nin ailesiyle bugün bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik.

Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.

Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum.

Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

https://x.com/RTErdogan/status/1907838002677821919/photo/1



