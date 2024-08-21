Suriye sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 00:35
Son dakika deprem haberi: Suriye'nin Hama şehrinde 23.35'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde Kahramanmaraş deprem bölgesinde de üst üste sarsıntılar kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre 3.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hama olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği 8.5 kilometre olarak bildirildi.
Bu depremin ardından 00.20'de de bir sarsıntı daha hissedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Adana'da da akşam saatlerinde peş peşe depremler bildirilmişti.
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com