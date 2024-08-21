Suriye sınırında deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

21 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 00:35

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre 3.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hama olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliği 8.5 kilometre olarak bildirildi.

Bu depremin ardından 00.20'de de bir sarsıntı daha hissedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Adana'da da akşam saatlerinde peş peşe depremler bildirilmişti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...