Suriye sınırında makam aracılığıyla insan kaçırdı! General tutuklandı

27 Haziran 2024 20:47 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 20:50

Şanlırfa'da bir generalin Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı ve makam aracını da bu iş için kullandığı tespit edilmişti. Askeri yetkililer tarafından savcılığa bildirilen general tutuklandı.

Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan B.Ç. isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Olay sonrası B.Ç. gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan B.Ç. Şanlıurfa'ya getirildi. Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan general B.Ç., mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TARAFIMIZDAN TESPİT EDİLDİ SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olayı doğrulamış, Çokay hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu açıklamayı yapmıştı:

"Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir."